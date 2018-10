Öffentliches Training der Nationalmannschaft in Berlin. Das lockt die Fans zu Hunderten an. So nah ist man den Stars selten: "Sie haben ja auch versprochen, sich zu bessern und auch näher zu den Fans zu gehen. Und mal gucken, was hier nach abgeht. Ob man noch mal dichter rankommt ,ob die noch mal ran kommen, oder so." "Super, einfach schick. Viele Leute, perfekt. Aber sie könnten jetzt mal kommen, wa." Nach dem frühen Aus für Deutschland bei der WM in Russland war auch das Verhältnis von Mannschaft und Fans in die Kritik geraten. Manager Oliver Bierhoff erklärte, was nun anders laufen soll: "Wir wollen das natürlich in regelmäßigen Abständen machen. Kommt auch immer wieder auf die Terminplanung an. Aber das ist ja angekündigt und haben wir ja auch als Manko gesehen, in der Vergangenheit, und deswegen werden wir das auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen durchführen." Für Trainer Jogi Löw standen andere Dinge im Mittelpunkt. Deutschland bereitet sich auf zwei Auswärtsspiele in der neuen Nationenliga vor, zunächst gegen die Niederlande am 13. Oktober, dann gegen Weltmeister Frankreich, am 16. Oktober. Dazu hatte Löw bereits den Schalker Mark Uth in den Kader berufen. Leroy Sane von Manchester City ist ebenfalls dabei.