Die Mafia-Organisation Ndrangheta ist in Deutschland angekommen. So sagte es Christian Hoppe, Leitender Kriminaldirektor des Bundeskriminalamtes bei einer internationalen Pressekonferenz in Den Haag. "Ja, Deutschland ist Aktionsraum der Ndrangheta, unser zentraler Verdacht dabei ist dass die Mafia den Handel und die Versorgung Deutschlands mit Rauschgift betreibt und die dadurch illegal erworbenen Mittel wieder investiert in Logistikeinrichtungen. Zum Beispiel Restaurants." Dank internationaler Zusammenarbeit konnten Polizeikräfte erfolgreiche Razzien gegen die Organisation durchführen. Diese Aufnahmen der italienischen Polizei zeigen eine Razzia im süditalienischen Kalabrien am frühen Mittwochmorgen, doch auch in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Südamerika gab es Durchsuchungen und Festnahmen. In Deutschland wurden 65 Objekte durchsucht und 14 Personen festgenommen. Der leitende Oberstaatsanwalt aus Duisburg, Horst Bien lobte die internationale Zusammenarbeit der Behörden. "Wir werden nur dann Erfolg haben, wenn wir uns international vernetzen und breiter aufstellen. Ansonsten werden wir bei der Bekämpfung international agierender Organisation allenfalls an der Oberfläche kratzen." Kriminaldirektor Hoppe wies auf Hindernisse in Deutschland in. Die Arbeit der internationalen Ermittlungsgruppe Polino werden derzeit weitergeführt.