In dieser und zwei weiteren spanischen Höhlen haben Wissenschaftler Hinweise gefunden, die nichts Geringeres als das Verständnis vom Verlauf der Menschheitsgeschichte verändern. Denn die Kunstwerke an den Wänden werfen ein neues Licht auf das, was wir über unsere Ex-Verwandten, die Neandertaler, zu wissen glauben. Die galten allgemeinhin als zu primitiv zum Malen. Doch Forscher aus Deutschland, Spanien, Frankreich und Großbritannien gehen davon aus, dass die Neandertaler-Kunst bereits rund 20.000 Jahre vor der Ankunft des Homo Sapiens da war. Dazu Alistair Pike, Archäologe von der Universität Southampton: O-Ton: "Die Leute glaubten stets, dass die in Afrika entstandenen, modernen Menschen für die Entwicklung von Sprache und den Einsatz von Symbolen zur Kommunikation verantwortlich waren. Aber wir meinen, dass die Neandertaler in Europa tatsächlich zur gleichen Zeit die gleichen Sachen machen wie die modernen Menschen in Afrika. Vielleicht sind sie also nicht einmal eine andere Art, sondern Teil derselben menschlichen Population, die sich an anderen Orten anderen Dingen widmet." Neue Methoden zur Altersbestimmung, darunter die sogenannte Uran-Thorium-Datierung, ergaben, dass die Ablagerungen über den Punkten, den Linien und Handabdrücken mehr als 64.000 Jahre alt waren. Bisher habe es nur vage, wenig beachtete Anhaltspunkte wie Muschelschmuck gegeben, dass auch die Neandertaler Symbolik einsetzten, so Alistair Pike. "Jetzt müssen wir unsere Vorstellung von den primitiven Höhlenmenschen überdenken, sie ähnelten uns weit mehr, als wir bisher dachten." Da der Homo Sapiens und der Neandertaler nicht wirklich zusammen lebten, könnten diese Erkenntnisse neue Hinweise auf die Entwicklung unserer Intelligenz geben. Die Verwendung von Symbolik könnte bis auf unsere gemeinsamen Vorfahren zurückdatieren - und damit etwa eine halbe Million Jahre in die Vergangenheit weisen.