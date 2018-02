Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag bei der Münchner Sicherheitskonferenz an die Adresse des iranischen Außenministers Mohamed Dschawad Sarif, der kurz darauf im gleichen Saal sprechen sollte. Netanjahu hielt ein Metallstück in die Höhe, das nach seinen Angaben von einer iranischen Drohne stammt, die Israel vor einigen Tagen über seinem Territorium abgeschossen hatte.