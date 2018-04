Nun erst mal doch nicht. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die mit dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen getroffene Vereinbarung über eine Umverteilung von Flüchtlingen ausgesetzt. Weniger Stunden zuvor erst hatte er verkündet, mehr als 16.000 in Israel gestrandete afrikanische Flüchtlinge sollten in westlichen Staaten unterkommen, darunter auch in Deutschland, in Kanada und in Italien. Tausende weitere Menschen, die illegal zu Fuß über die ägyptische Grenze nach Israel kamen und von denen viele Asyl anstreben, sollten zunächst für fünf Jahre geduldet werden. Über die sozialen Netzwerke war Netanjahu daraufhin eine Welle des Protestes entgegengeschwappt. Ein Mitglied der israelischen Rechten hatte ihm vorgeworfen, mit dem Abkommen weitere Flüchlinge zur illegalen Einreise nach Israel zu ermutigen. Über Facebook teilte Netanjahu schließlich mit, er wolle die Bedingungen des Abkommens überdenken. Israel wollte die insgesamt etwa 37.000 Migranten ursprünglich etwa nach Uganda oder Ruanda abschieben. Viele der Flüchtlinge stammen aus den Bürgerkriegsländern Eritrea oder Sudan. Im Februar begannen die israelischen Behörden damit, 20.000 männliche Migranten schriftlich aufzufordern, binnen zwei Monaten in einen afrikanischen Drittstaat auszureisen oder in Haft genommen zu werden. Die geplante Massenabschiebung löste eine heftige Debatte in Israel aus und stieß auf Kritik der Vereinten Nationen. Menschenrechtsgruppen reichten eine Klage ein.