Proteste zwischen dem Kanzleramt und dem Reichstagsgebäude am Montag in Berlin. Anlass war der Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit Schildern und Fahnen protestierten die Demonstranten gegen die Rolle Israels im Nahostkonflikt. Auch Unterstützer Israels waren in die Nähe des Kanzleramts gekommen. Rund um den Netanjahu-Besucher galten die strengsten Sicherheitsvorkehrungen, der Verkehr im Berliner Regierungsviertel war zeitweise massiv eingeschränkt. Netanjahu hatte angekündigt Merkel im Streit über das iranische Atomprogramm persönlich die Haltung seiner Regierung darlegen zu wollen. Thema sollte auch der zunehmende Einfluss der islamischen Republik im Nahen Osten sein. Zeitgleich zu dem Treffen von Merkel und Netanjahu kam die Meldung, dass Iran an seinem Raketenprogramm festhalten wolle. Das sagte das Oberhaupt der Islamischen Republik Ali Chamenei am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Für Netanjahu ein weiterer Beleg dafür, dass man mit dem Iran nicht verhandeln könne: "Iran ruft dazu auf, uns zu zerstören. Aber er versucht auch mit seinen nuklearen Waffen Völkermord zu begehen. Das ist für uns eine Tatsache. Wir haben unsere Informationen über ein geheimes iranisches Atomarchiv mit der deutschen Regierung und deutschen Spezialisten geteilt. Wir denken, dass es wichtig ist, dass die IAEA, basierend auf diesen neuen Informationen, den Iran untersucht. Viele Informationen, die Israel auch der IAEA zur Verfügung gestellt hat. Es ist wichtig, den Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu bekommen. Wir werden nicht zulassen, dass das passiert." US-Präsident Donald Trump hat das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und dafür Lob von der israelischen Regierung erhalten. Die anderen Unterzeichnerstaaten - zu denen Deutschland, Frankreich und Großbritannien gehören, aber nicht Israel - wollen es dagegen beibehalten. "Nichtsdestotrotz glauben wir, dass uns das Ziel eint, dass Iran niemals eine nukleare Bewaffnung bekommen darf. Und die Frage, in der es Meinungsverschiedenheiten gibt, geht über die Frage, wie erreichen wir das am Besten. Wir glauben, dass das JCPOA eine Möglichkeit ist, für eine bestimmte Zeit in jedem Fall, die iranischen Aktivitäten unter Kontrolle zu halten und damit die nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern." Von Berlin aus reist Netanjahu nach Paris weiter, um mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu sprechen. Danach ist ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May in London geplant.