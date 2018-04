Mit großem Staraufgebot hatte Netflix die Premiere seines Films "Okja" bei den letzten Filmfestspielen in Cannes gefeiert. Doch in diesem Jahr wird der Streamingdienst nicht an der Croisette vertreten sein. Netflix zieht sich komplett aus Cannes zurück. Die Organisatoren des renommierten Festivals hatten Netflix aus dem Wettbewerb verbannt. Hintergrund ist die Weigerung der Online-Plattform, ihre Filme in Frankreich ins Kino zu bringen. Das Angebot der Festivalleitung, Netflix-Filme in anderen Kategorien zu zeigen, ist nach Ansicht des Unternehmens offenbar keine Option. Ted Sarandos, der für die Inhalte bei Netflix verantwortlich ist, sagte in einem Interview mit dem Branchenmagazin Variety, es sei sinnlos Filme in Cannes zu zeigen, nachdem die Festivalleitung ihre Zugangsregeln geändert habe. Netflix zeigt gelegentlich Filme in ausgewählten Kinos, die meisten Ketten weigern sich jedoch, Netflix-Produktionen ins Programm zu nehmen, da das Unternehmen die Werke für seine mehr als 100 Millionen Streamingkunden zeitgleich anbietet.