Joggen in Neu-Delhi - momentan eher keine gute Idee. Denn die Grenzwerte der Luftverschmutzung in der indischen Hauptstadt haben bedrohliche Werte erreicht. Der Luftqualitätsindex der Behörden lag am Sonntag bei rund 600 Punkten. Alles über 100 Punkte wird als gesundheitsgefährdend eingestuft. 500 Punkte ist eigentlich das übliche Ende der Skala. Trotz allem wagten sich die Bewohner ins Trübe, versmogte Neu-Delhis ins Freie, für einen Spaziergang oder sportliche Aktivitäten: "Man kann was sehen, wenn man joggt oder Fahrrad fährt. Aber der Druck beim Einatmen ist wahnsinnig hoch." "Es ist ein bisschen schwierig geworden zu atmen, weil die Situation sich verschlechtert hat." Auch viele Touristen versuchten das Beste aus der Situation zu machen und trugen bei ihren Sightseeing-Touren Atemmasken um sich zu schützen. Der Smog ist teils durch den Verkehr und teils auch durch die Verbrennung auf den Feldern in den umliegenden landwirtschaftlichen Regionen verursacht. In Indien starben laut einer Studie 2015 rund 2,5 Millionen Menschen wegen der Luftverschmutzung, mehr als in jedem anderen Land der Welt.