Die sogenannten Kudamm-Raser müssen sich erneut vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen Hamdi H. und Marvin N. Hamdi startete vor dem Landgericht Berlin am Dienstag zum zweiten Mal. Der Bundesgerichtshof hatte die Verurteilung der beiden Autofahrer wegen Mordes im März aufgehoben. Den beiden Angeklagten könne nicht nachgewiesen werden, dass sie bei ihrem illegalen Rennen in Berlin 2016 den Tod anderer billigend in Kauf genommen hätte, entschieden die Karlsruher Richter. Damit hatte die bundesweit erste Verurteilung wegen Mordes in einem Raserfall keinen Bestand. Laut BGH sei die Urteilsbegründung der Berliner Richter nicht ausreichend gewesen, um von einem bedingten Tötungsvorsatz auszugehen, sagte die Gerichtssprecherin Lisa Jani am Dienstag. "Die Richter in erster Instanz hatten gesagt, die Angeklagten hätten die Gefahr erkannt, hätten sie bewusst in Kauf genommen und das sei ihnen sozusagen egal gewesen, ob andere Leute zu schaden oder sogar zu Tode kommen. Sie haben aber auch gesagt, das sei zu einem Zeitpunkt eingetreten, als die Angeklagten gar keine anderen Handlungsmöglichkeiten mehr hatten. Und genau das hat der Bundesgerichtshof eben bemängelt." Die Anklage in dem nun neu aufgerollten Prozess ist laut Jani aber dieselbe. "Das heißt, es geht weiter um eine Anklage wegen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Straßenverkehrsdelikten." Maximilian Warshitsky tritt in diesem Prozess erneut als Nebenkläger auf. Es war sein Vater, der bei dem illegalen Rennen damals getötet wurde. Der 69-Jährige war ordnungsgemäß mit seinem Geländewagen abgebogen, aber gegen die beiden Männer, die mit 160 bis 170 km/h durch die Stadt rasten und dabei mehrere rote Ampeln überfuhren, bis sie sein Auto rammten, hatte er keine Chance. Sein Sohn erhofft sich von der zweiten Prozessrunde nun Klärung, was damals genau passiert sei und welche Rechtssprechung man nun anwenden könne "Weil, der Fall ist entscheidend natürlich auch für mich persönlich, sprich für meine Familie, gleichzeitig auch für alle anderen indirekt Prozessbeteiligten, sprich andere Raseropfer, die unschuldig unter ähnlichen Umständen zu Tragödien gekommen sind, verletzt, tot, et cetera. Und deshalb ist es jetzt wichtig hier zu wissen, wie und in welche Richtung es weiter geht in der Zukunft." Für den Prozess sind bislang 19 Verhandlungstage angesetzt. Der Fall hatte damals bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Bundesregierung verschärfte danach die Strafen für die Teilnehme an illegalen Autorennen.