Ein Roboter, der einem Wein einschenkt - gibt es jetzt in einer neuen Bar im tschechischen Prag. Am Mittwoch wurde sie eröffnet. Sieht so in etwa die Zukunft aus? Gründer Marcel Soural findet, schon: "ich bin fest davon überzeugt, dass in einiger Zeit, es extrem teuer sein wird, wenn Sie in einem Restaurant von einer Person bedient werden, weil es sein wird." Dem Roboter gibt man seine Bestellung über eine App auf dem Handy auf. Etwa 40 Personen können im "Cyberdog" einen Platz einnehmen. Die Bar trägt diesen Namen, weil das Gebäude an einen sitzenden Hund erinnern soll. Architekt Tomas Cisar über die Besonderheit dieses Gebäudes: "Alles, was sie sehen, musste erfunden werden. Das war eine große Herausforderung für unsere Mitarbeiter, Ingenieure und Architekten. Alle Komponenten wurden spezialangefertigt, das war das schwierigste." Laut Marcel Soural gebe es noch weitere Bars wie diese auf der ganzen Welt. Das besondere an seiner jedoch sei die Präzision des Roboters sowie kleine Tanzeinlagen.