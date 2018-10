Am Wochenende in Wiesbaden: Jüdische AfD-Mitglieder haben sich zur Gruppe "Juden in der AfD" zusammengeschlossen. Der Verein bestehe aus 24 jüdischen Gründungsmitgliedern, sagte Wolfgang Fuhl, stellvertretender Vorsitzender der neuen Gruppierung und Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Lörrach. Er betonte die Unterstützung seiner Gruppierung gegenüber der Regierungspolitik Israels: O-Ton: "Die AfD hat sich klar dafür ausgesprochen, Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen. Als einzige Partei in Deutschland. Die anderen machen das nicht. Die Landtagsfraktion der AfD in Berlin hat einen Antrag eingebracht auf Verbot der antisemitischen Al-Kuds-Demonstration in Berlin, und die anderen Parteien haben das abgelehnt. Frau Knobloch soll sagen, was sie will, das kommentiere ich nicht, und die AfD ist eine außerordentlich pro-israelische Partei. Vermutlich die pro-israelischste Partei im Deutschen Bundestag." Zur Vorsitzenden der neuen Gruppe wurde Vera Kosova, AfD-Bundestagswahlkandidatin aus Nürtingen, gewählt. Der Vorsitzende des Zentralrates der Juden Deutschland, Josef Schuster, äußerte sich kritisch gegenüber der neuen Gruppierung. O-Ton: "Es geht für mich nicht zusammen. Letztendlich muss ich davon ausgehen, dass es sich um Menschen handelt, die den wahren Hintergedanken, auch die Ziele dieser mehr als rechtspopulistischen Partei einfach nicht erkannt haben." Schuster sagte als Kritik an der neuen Gruppierung, er halte nichts davon, Muslime in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen, wie das die AfD mache. Man solle zudem nicht glauben, der Feind des eigenen Feindes sei ein Freund.