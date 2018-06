Die neue italienische Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte ist vom Parlament bestätigt worden. Am Mittwoch gewann sie mit 350 zu 236 Stimmen und 35 Enthaltungen die Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus. Die Unterstützung des Senats hatte die Koalition der populistischen 5-Sterne-Bewegung und der rechten Lega bereits am Dienstag erhalten. Stefano Buffagni, Abgeordneter der 5-Sterne. "Wir sind die Regierung des Wandels. Das Land hat große Erwartungen an uns und an die Zukunft. Es gibt den Wunsch nach Veränderung. Wir haben das Mandat und die Mehrheit dazu, das Land wieder auf Kurs zu bringen." Beatrice Lorenzin von der Alternativa Popolare. "Die Ansprache des Premierministers war sehr enttäuschend. Er schweigt sich darüber aus, wie sie ihre Wirtschafts- und Sozialprogramme finanzieren wollen. Wie die in Kraft treten, müsste Italien raus aus dem Euro." Giuseppe Conte hat einen einwanderungs- und eurokritischen Regierungskurs ausgegeben, der an den Märkten mit Sorge verfolgt wird.