Das Oberhaupt der Orthodoxie, Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel, hielt am Sonntag die Dreikönigsmesse in Istanbul. Die Messe diente auch der Weihung der Orthodoxen Nationalkirche der Ukraine, die am Vortag offiziell ihre Unabhängigkeit erlangt hatte. Zu diesem Anlass wohnte auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko der Messe bei. Wenngleich die Ukraine ein unabhängiger Staat ist, unterstand das Land kirchlich noch immer der Russisch-Orthodoxen Kirche und dem Patriarchen Kirill von Moskau. Im Rahmen seines Wahlkampfes für die im März 2019 anstehenden Wahlen hatte Poroschenko sich bereits im Herbst letzten Jahres um die Unabhängigkeit der Orthodoxen Kirche in der Ukraine bemüht. Am 5. Januar unterzeichnete Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel den entsprechenden Erlass ist Istanbul, dem historischen Zentrum der Orthodoxen Kirche weltweit. Beobachter vermuten, dass die Abspaltung der Kirche in der angespannten Beziehung zwischen Russland und der Ukraine zu einer weiteren Verschärfung von Konflikten führen könnte.