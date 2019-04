Hier lebte und schrieb Ernest Hemingway mehr als 20 Jahre - auf Kuba, in seiner Finca La Vigía, in San Francisco de Paula, südöstlich von Havanna. In dieser erhöht gelegenen, schattigen Villa im spanischen Stil entstand unter anderem "Der alte Mann und das Meer". Jetzt war dort auch James McGovern zu Besuch, US-Parlamentarier der Demokratischen Partei aus Masschusetts. Anlass war die Eröffnung eines neuen Hemingway-Restaurationszentrums, gemeinsam betrieben von Kubanern und US-Amerikanern auf dem Gelände von Hemingways Finca. Mc Govern sagte am dazu am Wochenende: O-Ton: "Wie viel leichter wäre dieses Projekt, wenn es das US-Embargo gegen Kuba nicht gäbe. Denn wenn wir zusammenkommen, wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir gute und tolle Dinge erreichen!" "Anscheinend sind manche Nostalgiker des Kalten Krieges. Gut - ich bin das nicht! Es gibt keinen guten, keinen rationalen Grund, warum nicht die USA und Kuba total normale Beziehungen haben sollten!" Ernest Hemingway hatte 1954, während seiner Jahre auf Kuba, auch den Nobelpreis für Literatur erhalten. Seine vierte und letzte Frau schenkte das Anwesen nach Hemingways Freitod in den USA den Kubanern. Hemingway hinterließ Tausende Seiten Material, zum Beispiel Manuskripte und Briefe. Dieses Erbe soll nun hier vor Ort, in einer ganz neuen Kooperation zwischen Kubanern und US-Amerikanern, weiter erschlossen werden - sozusagen neue Wege zu Hemingway.