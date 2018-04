Die Weichen für die Zukunft sind gestellt beim größten Autokonzern der Welt. Auch der neue Chef bei Volkswagen Herbert Diess will die beschlossene Strategie nicht ändern. Volkswagen müsse aber in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld sein Tempo erhöhen, sagte Diess am Freitag in Wolfsburg. "Der Volkswagen-Konzern ist ein Verbund starker Marken mit großem Potenzial. Die Steuerung übernimmt ein schlanker Konzern. Unsere Strategie 2025 ist richtig. Unsere Ergebnisse sind positiv. Es geht also um eine Weiterentwicklung und um keine Revolution." Das Management wolle künftig schneller entscheiden, der Konzern durch die Aufteilung in sechs Geschäftssegmente agiler werden. Er wolle "auf einen losen Verband von Schiffen" setzen statt auf einen Tanker, beschrieb Diess seine Idee. Diess löst an der Spitze des Wolfsburger Konzerns nach gerade zweieinhalb Jahren Matthias Müller ab. Dieser hatte den Autobauer nach dem Sturz seines Vorgängers Martin Winterkorn über den Dieselskandal im September 2015 aus der Krise geführt. Müller habe die Grundlage für die Neuausrichtung gelegt, erklärte Diess. Der niedersächsische Ministerpräsident und Mitglied des VW-Aufsichtsrats Stephan Weil begrüßte die Entwicklung bei VW: "Jetzt sind wir in einer neuen Phase. Es wird darum gehen - auf die ganzen nächsten Jahre hinweg - konsequent diesen Kurs der Modernisierung und der Anpassung an die Anforderungen der Automobilindustrie konsequent voranzutreiben. Für diese Aufgabe ist Herbert Diess nach unserer Überzeugung sehr gut geeignet. Er ist für diese Arbeit prädestiniert." Auch die Anleger zeigten sich mit den Entscheidungen bei VW zufrieden. Die Aktien des Konzerns konnten an der Frankfurter Börse zulegen.