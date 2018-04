Im zuletzt schwächelnden Investmentbanking der Deutschen Bank soll kein Stein auf dem anderen bleiben. Das lange schon unter Druck stehende Geschäft in den USA, aber auch zum Teil das in Asien, wird zugunsten Europas stark verkleinert. Das kündigte der neue Bank-Chef Christian Sewing am Donnerstag in Frankfurt an. "Die Ergebnisse im ersten Quartal zeigen die Notwendigkeit, sofort zu handeln", sagte Sewing. Das werde auch zahlreiche Arbeitsplätze kosten. Unter anderem soll der Anleihenhandel in den USA deutlich abgespeckt werden. Der Vorstand prüft zudem, wie stark das Haus global gesehen noch im Aktienhandel tätig sein will. Im Zahlungsverkehr und im Devisenhandel will Sewing dagegen weiterhin ganz vorne mitspielen. Das Beratungs- und Finanzierungsgeschäft in Europa will Sewing dort stärken, wo die Bank ohnehin bereits zu den Marktführern gehört. An der Frankfurter Börse gehörten die Aktien der Deutschen Bank zunächst zu den großen Verlierern, konnten ihre Kursverluste später aber wieder wettmachen. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Also das Investmentbanking weltweit, das lebt natürlich von Zinsen. Und zwar am besten von steigenden Zinsen, zumindest einmal von einem gewissen Zinsniveau. Das haben wir nicht, und das haben wir zumindest auch in Europa auf absehbare Zeit nicht. Also wird man auch im Investmentbanking auf absehbare Zeit schwierig Geld verdienen. Das sieht die Deutsche Bank ein. Und das Konzept scheint hier in der Tat weiterhin Gesundschrumpfen zu heißen. Aber da muss man eben aufpassen. Denn irgendwann, wenn dann wirklich die Post abgeht in gewissen Geschäftsbereichen, auf die man sich erst einmal nicht konzentriert, dann kommt man nicht mehr in die Puschen. Und dann verliert man eben den Anschluss." Während die Investmentbanker bluten müssen, sieht Sewing die Zukunft der Bank vor allem im klassischen Privat- und Firmenkundengeschäft und in der Vermögensverwaltung. Neben dem Heimatmarkt Deutschland wolle er sich auf wachsende Märkte wie Italien und Spanien konzentrieren sowie auf das Geschäft mit vermögenden Kunden.