Beim Deutschlandtag der Jungen Union am Samstag in Berlin gewann in einer Kampfabstimmung am Ende der 31-jährige niedersächsische Jurist Tilman Kuban gegen den Thüringer Stefan Gruhner. Kuban erhielt 200 der 319 gültigen Stimmen. Der bisherige Vorsitzende der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, Paul Ziemiak, ist im Dezember neuer CDU-Generalsekretär geworden. Und daher war dieser außerordentlichen Deutschlandtag in Berlin nötig geworden.