Seit Dienstag muss sich der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel erneut vor Gericht verantworten. Die Anklage wiegt schwer: Er soll 100 Patienten während seiner Arbeit in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst umgebracht haben. Nach Erkenntnissen der Ermittler verabreichte er ihnen eigenmächtig Medikamente, um Herz-Kreislauf-Stillstände auszulösen und sie anschließend wiederzubeleben. Viele starben. Zu dem Verfahren wurden mehr als 120 Nebenkläger zugelassen. Der Mammut-Prozess findet aus Platzgründen nicht im Landgericht, sondern in den Weser-Ems-Hallen statt. Die Angehörigen der mutmaßlichen Opfer von Niels Högel erhoffen sich von dem Verfahren in Oldenburg mehr Klarheit. So wie Frank Brinkers, dessen Vater an einer Überdosis Medikamenten gestorben war: "Also für mich auf jeden Fall Aufklärung, definitiv. Dass der Mann eine gerechte Strafe bekommt, wenn das überhaupt möglich ist. Und dass man dann vielleicht, wenn der Prozess vorbei ist, auch endlich mal mit dem ganzen Kram abschließen kann." Trotzt mehrerer Hinweise wurde Högel über eine lange Zeit nicht an seinen Taten gehindert. Anwältin Gaby Lübben, die mehr als 100 Angehörige von Opfern vertritt, hofft auf klare Worte: "Wir erwarten, dass er mit seiner Salamischeiben-Taktik endlich aufhört und vollumfängliche Angaben macht, was tatsächlich geschehen ist. Und wir erwarten auch, dass das Rahmenprogramm ein bisschen mit angesprochen wird. Sprich Verantwortung der Mitarbeiter und der Vorgesetzten. Auch wenn es dazu einen gesonderten Prozess geben wird." Niels Högel war bereits im Februar 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In dem damaligen Urteil wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der ehemalige Pfleger sitzt seit 2015 in Haft.