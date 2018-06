Der Spanische König Felipe hat am Samstagvormittag den neuen Regierungschef des Landes vereidigt. Pedro Sánchez, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei PSOE übernimmt das Amt von seinem rechtskonservativen Vorgänger Mariano Rajoy. Dieser war am Vortag durch ein Misstrauensvotum abgesetzt worden. Jahrelange Korruptionsvorwürfe hatten seine Partei, die Partido Popular, zunehmend in die Kritik gebracht. Die neue Situation im spanischen Parlament könnte sich jedoch instabil gestalten. Die Sozialdemokraten verfügen nur über 84 von 350 Sitzen im Parlament und treten damit eine Minderheits regierung an. Anders als sein italienischer Kollege Giuseppe Conte gilt Sánchez jedoch als Pro-Europäisch. Nur der Zusammenschluss vieler, teils sehr unterschiedlicher Parteien hatte am Freitag zu einem Erfolg des Misstrauensvotums geführt. Mit den Rufen „Sí se puede", der spanischen Version des „Yes we can" hatten die Oppositionsparteien das Ende einer vermeintlich korrupten Regierung gefeiert. „Ich bin mir meiner Verantwortung in diesem politisch so komplexen Moment sehr bewusst. Ich werde mich den Aufgaben unseres Landes mit Demut und Verlässlichkeit annehmen, und mich entschlossen für Wandel und Modernisierung in unserem Land einsetzen." So Sánchez am Freitagnachmittag. Auf dem 46-jährigen ruhen nun zahlreiche Hoffnungen. Unter anderem die, dass er den Konflikt mit der nach Unabhängigkeit strebende Region Katalonien vollziehen kann. Auch dort ist am Samstag die Regionalregierung vereidigt worden. Nun ist Quim Torra, hier links im Bild, neuer Ministerpräsident von Katalonien. Direkt im Anschluss an die Zeremonie, sagte er, sein Ziel sei ein unabhängiger Staat in Form einer Republik. Mit seinem Amtsantritt endet die sieben monatige Zwangsverwaltung durch die Zentralregierung in Madrid. Auch hier wurde ein neues Regierungsoberhaupt vereidigt. Der Vorsitzende der neuen Regionalregierung Quim Torra gilt als langer Arm seines Vorgängers Puigdemont.