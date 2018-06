Dieter Kosslick ist zum Gesicht der Berlinale in der Welt geworden, als deren Leiter hat er das Filmfestival in der Bundeshauptstadt über Jahre gestaltet und geprägt. 2019 soll nun Kosslicks letzter Einsatz in dieser Funktion sein. Am Freitag ließ Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Katze aus dem Sack, wer ab 2020 Kosslicks Erbe antritt. Dessen Fußstapfen sollen sich dann Zwei in einer Doppelspitze teilen. Der Italiener Carlo Chatrian wird künstlerischer Direktor, die Niederländerin Mariette Rissenbeek soll den Posten der Berlinale-Geschäftsführerin übernehmen. Die CDU-Politikerin Grütters erläuterte die Hintergründe für die neue Konstellation. O-Ton: "Die maßgeblichen Leitlinien für diese Entscheidungen waren demnach, erstens, eine klare Stärkung des künstlerisch-kuratorischen Profils, zweitens, eine Verjüngung des Festivals und natürlich auch noch mal neue, internationale Impulse. Außerdem haben wir relativ schnell in dem Verlauf des Prozesses uns mit dem Gedanken angefreundet, eine Doppelspitze zu installieren. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil der Umfang der Arbeiten, die Dieter Kosslick jetzt 16 Jahre lang alleine gemacht hat, völlig unabhängig von den jetzigen Namen und von Dieter Kosslicks Namen, einfach in einer komplexer werdenden Welt, im Hinblick auf die Digitalisierung, auf ein ganz anderes globales Geschehen des Filmschaffens so groß geworden sind, dass es sich auf jeden Fall lohnt, inzwischen diese vielen Aufgaben auf zwei Schultern zu verteilen." Während Grütters Kosslicks bisheriges Wirken würdigte, dankte der 1971 in Turin geboren Chatrian für die Chance, die er gleichzeitig als Herausforderung bezeichnete. Studiert hat er Literatur, gearbeitet auch als Journalist - und als Chef diverser Filmfestspiele, unter anderem in Florenz und Locarno. Die Germanistin Mariette Rissenbeek ist gleichzeitig Werbefachfrau und hat bereits in Filmjurys gesessen. O-Ton: "Ich habe gesehen, wie die Berlinale ausländische Filmemacher und Festival-Vertreter anspricht, ausländische Journalisten anspricht. Und ich glaube, es ist wahnsinnig spannend zu gucken, wie sie in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln kann." An diesem Prozess wird das Duo dann in knapp zwei Jahren selbst mitwirken. Bereits bei der nächsten Berlinale dürfen sich die beiden Kosslick-Nachfolger vor Ort einarbeiten, um beim eigenen Start bereits ein bisschen mit den Abläufen der Festivalsmaschinerie vertraut zu sein.