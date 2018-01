Und los geht's - ins neue Jahr und in den Ärmelkanal. In dessen eisigem Wasser begrüßten Hunderte Schwimmer in farbenfrohen Kostümen am Montag 2018. Dieses kollektive Baden nahe der Stadt Dünkirchen hat Tradition. Und so waren auch mehrere Tausend Zuschauer zum Strand gekommen. Sie absolvierten damit nur den entspannten und nicht den kalten Teil. Doch die Wassertemperatur von etwa neun Grad schreckte ja offenbar auch die rund 500 Badefreudigen nicht ab. O-Ton: "Bei dieser 2018er-Aktion waren die Leute total verrückt, mehr als sonst. Aber es war toll." O-Ton: "Klasse, wir haben da bereits eine Weile drüber nachgedacht und sind nun froh, dabei zu sein. Zudem haben wir super Wetter." Nach dem Spaß gab es als Belohnung und zum Aufwärmen einen Teller Heißes, klassische französische Zwiebelsuppe wurde da stilgerecht am Strand serviert.