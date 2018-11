Am Sonntag stimmten die Bewohner des französischen Archipels Neukaledonien gegen die Unabhängigkeit von Frankreich. Rund 80 Prozent der Einwohner nahmen an dem Referendum teil, rund 57 Prozent stimmten gegen eine Unabhängigkeit der Inselgruppe, die rund 1300 Kilometer östlich Australiens im Pazifik liegt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßte den Ausgang des Referendums und sagte, er sei stolz darauf, dass man gemeinsam diesen historischen Schritt vollzogen habe. Mehrere Jahre gab es große Spannungen zwischen den indigenen Einwohnern, die für die Unabhängigkeit eintreten, und den Nachkommen der Kolonialsiedler, die Frankreich gegenüber loyal bleiben wollen. Das Referendum steht am Ende eines über 30-jährigen Dekolonisationsprozesses. Für Frankreich ist die Abstimmung auch geopolitisch wichtig. Durch den Verbleib Neukaledoniens hat das europäische Land auch weiterhin Zugang zur info-pazifischen Region, in der China seine Präsenz ausbaut.