Während weitere Opfer in Neuseeland bestattet werden, reagiert die Politik mit Maßnahmen, in der Hoffnung, dass sich solche Gewalttaten, wie etwa eine Woche zuvor nicht wiederholen. Wie Premierministerin Ardern am Donnerstag in Wellington mitteilte, verbietet Neuseeland mit sofortiger Wirkung Sturmgewehre, leistungsstarke Magazine und halbautomatische Waffen. Das Gesetz dazu soll im kommenden Monat in Kraft treten. Bis dahin sei eine Übergangsregelung vorgesehen. Die Regierung sieht darüberhinaus vor, dass mit einem Rückkaufprogramm die verbotenen Gewehre aus dem Verkehr gezogen werden. Hintergrund ist der Anschlag eines mutmaßlich rechtsextremistischen Attentäters, der in zwei Moscheen in Christchurch am vergangenen Freitag 50 Menschen tötete. Nach Angaben der Premierministerin, habe der festgenommene Verdächtige seine Waffen auf legale Art durch einen einfachen Online-Einkauf erworben und deren Leistung durch spezielle Magazine erhöht.