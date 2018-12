Seit Anfang Dezember kann man in New York, auf Staten Island beim Botanischen Garten und dem Snug Harbor Cultural Centre diese beeindrucken Lichter und Laternen bestaunen. Doch wer gedacht hat, dass es hier ausschließlich um eine etwas andere Weihnachtsbeleuchtungsvariante geht, der hat sich ziemlich getäuscht. Denn hinter der Aktion verbirgt sich etwas anderes, wie der Verantwortliche Organisator Conglin Miao genauer erläutert: "Das ist wie ein traditionelles chinesisches Laternenfest. Normalerweise feiern wir das chinesische Neujahr im Januar oder Februar. Und dieses Jahr bringen wir das Laternenfest von China nach New York City, um allen New Yorkern hier die besten Wünsche zu überbringen." Auf dem großen Gelände sollen durch die über 3000 handgemachten Laternen, Lichtinstallationen und Veranstaltungen von Löwen-Tänzen Bestandteile der chinesischen Kultur dem neugierigen Publikum näher gebracht werden. Nach Angaben der Veranstalter hat das alljährliche Laternenfest in China eine Tradition von über 2000 Jahren. Und bei den Besuchern kommt dieses Konzept gut an: "Es sorgt für Helligkeit am Abend und wärmt einen geradezu von innen." "Es ist großartig und eine tolle Möglichkeit, die Menschen im Winter in die botanischen Gärten zu locken. Es ist doch fast wie eine Winterversion eines botanischen Gartens, oder? Mit Blumen und all den Farben." Hinter den kunstvollen Arbeiten standen rund 200 Handwerker, die über einen Monat mit der Vollendung der Werke beschäftigt waren. Der Aufbau der Installationen dauerte dann auch wieder vier Wochen und sie sollen noch bis zum 6. Januar zu bestaunen sein.