Pizza mag eigentlich jeder. Und wenn es nach den Veranstaltern des nach eigener Aussage ersten und einzigen Museums rund um Pizza, in das man regelrecht eintauchen kann, geht, dann handelt es sich bei Pizza gar um den weltweiten Champion aller möglichen Mahlzeiten. In New York wurde nun ein sogenanntes Pop-Up Museum dem italienischen Nahrungsmittel gewidmet. Der Gründer des Pizza-Museums Kareem Rahma mit Hintergründen zu diesem ungewöhnlichen Konzept: "Das Pizza-Museum ist ein Ort, wo Wissen, Entdeckungen und Popkultur rund um die Welt der Pizza gefeiert werden. Es gibt alles von Pizza-Videospielen über Pizza-Kunst bis hin zur Geschichte der Pizza. Der Grund, warum wir es machen, ist, weil Pizza wirklich für jeden interessant ist. Egal ob du alleine bist und pleite oder mit Freunden zusammensitzt, einen 30. Geburtstag feierst und riesige Stücke bestellst. Es ist wirklich ein universell verbindendes Essen." Und auch die Besucher dieser ungewöhnlichen Ausstellung zeigten sich begeistert: "Meine Frau liebt Pizza, also hätte ich jeden Preis gezahlt, nur um für sie das ultimative Pizza-Erlebnis zu bekommen." "Ich liebe Pizza. So ist es einfach. Wir haben gerade geheiratet. Und er sagte: 'Überraschung, wir gehen in ein Museum über Pizza.' Und ich dachte, dass ist eine perfekte Idee für unseren freien Tag." "Die Welt ist im Moment gruselig und es ist schön, für ein paar Stunden zu flüchten und Pizza Fotos zu machen. Das ist eine gute Sache." Die Ausstellung geht noch bis zum 18. November und der Eintritt liegt umgerechnet etwa bei happigen 35 Euro. Aber dafür ist dann auch ein Stück Pizza im Preis inbegriffen.