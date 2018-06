Neuer Ärger für US-Präsident Donald Trump. Der muss sich nun wegen seiner umstrittenen Stiftung vor Gericht verantworten. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Barbara Underwood reichte am Donnerstag Klage gegen das Staatsoberhaupt, drei seiner Kinder und die Donald J. Trump Foundation ein. Die Organisation habe dauerhaft gegen Gesetze zur Kontrolle von Wohltätigkeitsorganisationen verstoßen und müsse aufgelöst werden, so Underwood. Sie fordert 2,8 Millionen Dollar Entschädigung sowie Strafzahlungen. Zudem soll der 72-jährige Trump zehn Jahre lang in New York nicht mehr als Direktor einer gemeinnützigen Organisation tätig sein dürfen. Seinen Kindern Donald Jr., Eric und Ivanka soll dies jeweils für ein Jahr verboten werden. Konkret beschuldigte Underwood die Organisation des früheren Immobilien-Unternehmers, wiederholt und wissentlich zugunsten von Trumps persönlichen und geschäftlichen Interessen gehandelt zu haben. Auch habe es umfangreiche, gesetzeswidrige Verbindungen zu Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2016 gegeben. Dieser steht auch im Visier anderer Ermittler. Trump erklärte umgehend, er werde sich nicht auf einen Vergleich einlassen. Er beschuldigte "schmierige New Yorker Demokraten", hinter der Klage zu stecken.