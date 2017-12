Die New Yorker wissen, wie man gut ins neue Jahr geht: einfach die schlechten Erinnerungen aus dem letzten Jahr auf einen Zettel schreiben und durch den Schredder jagen. Einige machen dabei einen Rundumschlag. O-Ton: "Ich will einfach das ganze Jahr loswerden, 2018 ganz frisch anfangen." Andere wissen ganz konkret, was sie hinter sich lassen wollen. O-Ton: "Depressionen und Angst. Das hat mein bisheriges Leben eingenommen, und ich will das loswerden." Sogar der Straßenkünstler "Nackter Cowboy" hat sich dem Schreddern angeschlossen. Das Event unter dem Namen "Good Riddance Day" findet schon zum elften Mal statt und gehört inzwischen zu den etablierten Neujahrsaktionen auf dem Times Square.