Es ist ein Schock für den Champions- League-Teilnehmer Paris Saint-Germain aber auch für die brasilianische Fußballnationalmannschaft: Nach seiner Fußverletzung wird Brasiliens Fußballstar Neymar operiert. Der Eingriff soll in Brasilien durchgeführt werden, teilte Paris Saint-Germain mit. Neymar hatte sich am Sonntag einen Haarriss in einem Mittelfußknochen zugezogen. Bis er wieder fit ist, kann es dauern, sagt der Teamarzt der brasilianischen Fußballnationalmannschaft, Rodrigo Lasmar: "Die Heilungszeit für einen solchen Bruch beläuft sich auf zweieinhalb bis drei Monate. Wir arbeiten mit diesem Zeitfenster. Natürlich hängt das vom jeweiligen Spieler ab. Wir werden ihn jetzt erst einmal unterstützen. Nach der Operation wissen wir dann, wie die Situation wirklich ist. Danach werden wir es regelmäßig beobachten." Paris muss damit beim wichtigen Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid am kommenden Dienstag auf Neymar verzichten. In Brasilien hofft man aber darauf, dass der Stürmer bis zur WM in Russland wieder fit sein wird. Das Turnier beginnt am 14. Juni.