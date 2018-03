Fußball-Star Neymar hat am Sonntag das Krankenhaus in Brasilien verlassen. Hier in Belo Horiozonte hatte er sich einer Operation unterzogen, an seinem verletzten Fuß. Er hatte sich hier vom Arzt der Auswahl Brasiliens operieren lassen. Viele Anhänger der Auswahl von Brasilien hoffen nun, dass Neymar schnell wieder fit wird und im Sommer an der Weltmeisterschaft in Russland teilnehmen kann. Neymar spielt ja mittlerweile für Paris St Germain, aber der Klub in Frankreich wird noch eine ganze Weile auf den Stürmer verzichten müssen. Etwa drei Monate soll die Reha-Phase dauern. Neymar gilt weiterhin als der teuerste Spieler auf Erden, da sein neuer Klub im Sommer vorigen Jahres 222 Millionen Euro für ihn an Barcelona bezahlt haben soll. Neymar hat bisher in 83 Länderspielen schon 53 Tore erzielt, und er hat in dieser Saision auch bereits 28 Tore für Paris Saint Germain erzielt sowie 16 weitere vorbereitet für den Spitzenreiter in der Liga Frankreichs. Brasiliens Auswahl spielt bei der WM im Russland zunächst am 17.Juni gegen die Schweiz, danach geht es gegen Costa Rica und Serbien. Das Länderspiel Deutschland gegen Brasilien am 27. März in Berlin muss damit ohne Neymar stattfinden.