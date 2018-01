Einen kleinen Vorgeschmack auf den Karneval gab es am Samstag in Düsseldorf, auch wenn beim traditionellen Neujahrsschwimmen der DLRG statt Altbier nur der Rhein in Strömen floss. Rund 200 Teilnehmer im Alter von 16 bis 79 Jahren stiegen an der Kniebrücke in die kalten Fluten. Die sechs bis acht Grad Wassertemperatur waren für einige Hartgesottene aber halb so wild. "Wir haben zwei Möglichkeiten, wir haben einen Nasstaucheranzug, den hab ich an. Es gibt aber auch Trockentauchanzüge, da wird man gar nicht nass drunter, da kann man sich schön warm drunter anziehen. Aber so kalt ist es noch nicht, wir haben sechs Grad glaub ich jetzt hier, das Wasser wird ähnlich warm sein, Strömung ist gut, ist also, haben wir schon kälter mitgemacht." "Ich mache es das zweite Mal jetzt mit aber ich fand's schon beim ersten Mal super und es macht einfach wahnsinnig Spaß dann gleich zu sammen mit der Gruppe, wir sind vom Verein ja hier, mit zwölf Mann dabei, in den Rhein reinzuspringen und sich da treiben zu lassen." Das Neujahrsschwimmen fand in diesem Jahr zum 53. Mal statt. Das nasskalte Spektakel der DLRG hat aber auch einen praktischen Hintergrund. Die Rettungsschwimmer wollen damit ihre Einsatzbereitschaft und die Qualität ihrer Einsatzmittel zu jeder Jahreszeit zeigen sowie den Kontakt zwischen den Vereinen fördern. Los ging es bei Rheinkilometer 743,5 über fünfeinhalb Kilometer bis zum Löricker Sporthafen. Vor dem Start erklärte einer der Teilnehmer seine Schwimmtaktik: "Einfach treiben lassen, mal etwas vor und zurück zu den Kumpels schwimmen und dumme Sprüche reißen, das macht man so halt während des Schwimmens." Damit während des Schwimmens keiner verloren geht, begleiten Boote und 15 Sicherungsschwimmer Gruppe, dieses und bestimmt auch wieder nächstes Jahr.