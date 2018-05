Knuddelalarm im Frankfurter Zoo. Aller guten Dinge sind drei, heißt es bei den Löwen. Mutter "Zarina" verfolgt die Präsentation ihrer Kinder am Mittwoch mit höchster Aufmerksamkeit. Schließlich tollen die sechs Wochen alten Löwendrillinge zum ersten Mal vor Publikum. Die Zeit davor hatte die kleine Familie in der Wurfbox verbracht. Die Tierpflegerin Anni Fuchs verrät, dass sie bei der Geburt der Kleinen etwas gebangt hatte, schließlich ist es der erste Nachwuchs für Zarina. "Ich war kurz nervös, nachdem das erste Jungtier auf der Welt war, hat sie sich ein paarmal nervös gedreht, und da dachten wir oh, oh, oh. Hoffentlich lässt sie es trinken. Und dann war gerade das zweite auf der Welt, dann hat sie beide sofort trinken lassen, und noch bevor das dritte auf die Welt kam. Und da war mir eigentlich schon klar, schon ab dem zweiten, wie das auf der Welt war, das läuft. Also, die hat das voll im Griff gehabt." Trotzdem hat Vater "Kumar" den Nachwuchs noch nicht kennenlernen dürfen, obwohl er schon Erfahrung hat. "Kumar ist ja schon Vater in Belfast gewesen und war da ein ganz netter Papa, und sie sind auch sehr traurig, dass er weg ist. Und deswegen habe ich keinerlei Bedenken, denn er möchte schon gerne zu den Jungen. Er will die ganze Zeit. Er läuft und guckt und ruft und markiert, dass es alles ihm ist, er möchte schon zu denen. Nur Zarina ist noch nicht ganz soweit. Aber sie relaxt immer mehr. Aber wenn wir dann das Gefühl haben, jetzt ist es soweit, dann dürfen sie zusammen." Ob es sich bei den Löwen-Babys um Mädchen oder Jungen handelt, ist noch nicht klar. Bislang konnten sie noch nicht auf ihr Geschlecht untersucht werden. Das soll aber in Kürze geschehen, teilte der Zoo mit. Dann sollen die noch namenlosen Fellbündel auch ihre Namen bekommen. Die Löwen im Frankfurter Zoo gehören zur Asiatischen Unterart, die außerhalb von Zoos heutzutage nur noch in einem Reservat in Indien lebt.