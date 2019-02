Lange hatten sie gewartet, dann gab es kein Halten mehr. Wähler in der nigerianischen Hauptstadt Abuja konnten erst Stunden nach der geplanten Öffnung eines Wahllokals an die Urnen treten. Manch einer kam in der drangvollen Enge nicht mehr voran. Nigeria bestimmt seinen neuen Staatspräsidenten. Die Wahlen sind überschattet von Angst gewaltsamen Ausschreitungen. Amtsinhaber Muhammadu Buhari forderte seine Landsleute auf, keine Angst vor Unruhen zu zeigen und zur Wahl zu gehen. Die Behörden hätten für ausreichende Sicherheitsvorkehrungen gesorgt, sagte er kurz vor der Abgabe seiner Stimme am Samstagmorgen. Vor Reportern gab er sich selbstbewusst. "Ich werde mir selbst gratulieren, denn ich werde der Sieger sein. Vielen Dank." Zwei Stunden vor Öffnung der Wahllokale war es Einwohnern zufolge zu einem Angriff mutmaßlicher Islamisten auf die Stadt Geidam gekommen. In der Stadt Maiduguri, ebenfalls im Nordosten des Landes, waren Explosionen und Schüsse zu hören. Die Islamisten-Gruppe Boko Haram und ein Ableger der IS-Miliz verüben immer wieder Anschläge in dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, das auch die größten Volkswirtschaft des Kontinents ist. Diese jungen Männer in Kazaure wählen zum ersten Mal, auch sie haben Stunden gewartet, um ihre Stimme abgeben zu können. "Ich bin schon seit dem Morgen hier. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich will, dass Buhari gewinnt und deswegen habe ich für ihn gestimmt." "Ich bin auch schon seit sieben Uhr morgens hier, aber es geht schneller voran als ich dachte. Beide Spitzenkandidaten sind ja schon über 70. Wir jungen Leute haben den Eindruck, dass sie zu weit weg von uns sind." Die Abstimmung war am vorherigen Samstag kurzfristig um eine Woche verschoben worden. Als Grund wurden Probleme bei der Auslieferung von Wahlunterlagen und Stimmzettel genannt. Schon 2011 und 2015 waren Präsidentschaftswahlen in dem an Öl reichen Land wegen Logistikproblemen und aus Sicherheitsgründen verschoben worden. Bei Wahlen in dem westafrikanischen Land ist es bereits mehrfach zu Gewaltausbrüchen gekommen. Zur Wahl aufgerufen waren nun rund 73 Millionen Nigerianer. Beobachter erwarten einen knappen Wahlausgang zwischen Buhari und dem ehemaligen Vizepräsidenten Atiku Abubakar.