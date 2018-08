Am Mittwoch empfing Kanzlerin Merkel Nigers Präsident Issoufou Mahamadou. Ein Empfang im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg gilt als Geste Wertschätzung. Niger, eines der ärmsten Länder der Welt, rückte seit der Flüchtlingskrise 2015 immer stärker in den Fokus deutscher Politik. Die Stadt Agadez im Zentrum des Sahelstaates Niger, gilt als ein zentraler Knotenpunkt auf dem Weg von Migranten und Flüchtlingen in Richtung Mittelmeer. Für sie beginnt hier die letzte gefährliche Etappe durch die Sahara. Helfer schätzen, dass allein in der Wüste von Niger mehr Menschen verdursten als bei der Überfahrt über das Mittelmeer ertrinken. Früher gingen Experten davon aus, dass 90 Prozent der Flüchtlinge und Migranten, die in Libyen ankommen, Agadez passierten. Inzwischen gehen die Behörden stärker gegen die dort ansässigen Menschenschmuggler vor. Deutschland hilft mit dem Programm "cash for work" - um Menschen etwa in Agadez eine wirtschaftliche Alternative zu eröffnen. Der Niger ist ein Vielvölkerstaat. Experten sagen über Präsident Issoufou er habe den Willen, die Ideen und die Integrität sein Land voranzubringen und alle Bevölkerungsgruppen dabei mitzunehmen. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz bedankte sich die Bundeskanzlerin bei ihrem Amtskollegen. Issoufou sagte, sein Land bräuchte mehr Hilfe etwa in den Bereichen Bildung, Sicherheit und Verwaltung und betonte die gemeinsamen Erfolge im Kampf gegen illegale Migration. Dieser gelinge nur, so Merkel, wenn gleichzeitig der Bevölkerung in Niger und der Sahelzone "Perspektiven für die eigene wirtschaftliche Entwicklung" geboten würden. Außerdem versprach Merkel, Deutschland werde sich ab 2019 im UN-Sicherheitsrat für eine Zusammenarbeit mit Niger einsetzen.