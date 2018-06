Zwischen Nord- und Südkorea scheint es eine Annäherung zu geben. Vertreter der beiden Länder berieten am Freitag über Treffen von Familien, die durch den Krieg auf der Halbinsel vor Jahrzehnten auseinandergerissen wurden. Die Treffen sollen am 15. August stattfinden, der Termin ist ein gemeinsamer Feiertag in Nord- und Südkorea. Die Familienbegegnungen gehören zu den Maßnahmen, die der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In jüngst zur Verbesserung der Beziehungen in Aussicht gestellt hatten. Es wären die ersten Treffen dieser Art seit rund drei Jahren. Die Zeit drängt, weil viele der durch den Korea-Krieg getrennten Verwandten inzwischen über 80 Jahre alt sind. Unklar blieb am Freitag zunächst, ob der Norden an seinen Vorbedingungen für neue Treffen festhielt. Die Führung in Pjöngjang verlangte bisher die Auslieferung von zwölf Nordkoreanerinnen, die sich 2016 über China nach Südkorea abgesetzt hatten.