Die Einigung von Spitzenvertretern der USA und Kanadas auf ein neues Handelsabkommen hat an der Börse für Zuversicht gesorgt. Das lasse die Risikofreude der Anleger zum Auftakt des vierten Quartals weltweit steigen, hieß es aus Kreisen von Marktstrategen An der Börse in Frankfurt am Main sagte Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank dazu: O-Ton: Hat sicherlich zwei Seiten dass die USA und Kanada sich jetzt geeinigt haben auf ein Nachfolgeabkommen für den NAFTA. Zum Schluss kann man auf der einen Seite sagen dass die Amerikaner in der Tat in der Lage sind Handels Vereinbarungen zu treffen die ein Stück weit auch konstruktiv sind auf der anderen Seite haben die amerikanischen extremst viel Druck gemacht und man kann fast schon von Nötigungen sprechen dass die Kanadier unter dem Strich auch unterzeichnen mussten sie verkaufen es jetzt als Erfolg. Man kann es wie gesagt eben von zwei Seiten sehen. Zudem erhielten dadurch Spekulationen auf eine mögliche Einigung im Zollstreit der USA mit China neue Nahrung. Dax und EuroStoxx50 legten am Montag zunächst jeweils rund ein halbes Prozent zu. Die Sorge vor Folgen für die Weltwirtschaft im Zuge der Handelsstreitigkeiten treibt Börsianer seit Monaten um.