Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den USA mit einem Ende der Entspannungspolitik gedroht, falls die Regierung in Washington ihre Sanktionen gegen das kommunistische Land aufrechterhält. Er sei fest entschlossen zur atomaren Abrüstung der koreanischen Halbinsel, aber die USA müssten Maßnahmen ergreifen, um den Prozess zu beschleunigen, sagte er in einer Fernsehansprache am Dienstag. Sollten die USA ihren Druck aufrechterhalten und Nordkorea einseitig etwas aufzwingen, könnte sein Land sich genötigt sehen, neue Wege zu suchen, um seine Souveränität zu verteidigen, so Kim Jong Un. Zugleich deutete Kim erstmals an, dass Nordkorea gewillt sein könnte, keine Atomwaffen mehr zu produzieren. Zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump sei er jederzeit bereit. Kims Aussagen dürften die Skepsis weiter verstärken, dass er tatsächlich zu einer Aufgabe des nordkoreanischen Atomprogramms bereit ist. Nordkorea hat im vergangenen Jahr zwar keine Atomwaffen gestestet. Auf Satellitenbildern waren jedoch Aktivitäten an den Atomanlagen zu erkennen. Die Regierung in Washington hatte nach einem ersten Gipfeltreffen von Kim und Trump mehrere große Militärmanöver mit Südkorea abgesagt, hält jedoch an kleineren Übungen fest.