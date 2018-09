Angesichts der Bemühungen für eine Entspannung im Atomkonflikt hat Nordkorea bei der traditionellen Militärparade zum Staatsjubiläum diesmal auf große Machtdemonstrationen verzichtet. Zwar zogen auch beim Aufmarsch zum 70. Jahrestag der Gründung des kommunistischen Staates Zehntausende Soldaten und Panzerkolonnen an Machthaber Kim Jong Un vorbei. Doch verzichtete die Führung am Sonntag, anders als in den Vorjahren, auf die Präsentation von Interkontinentalraketen und anderes Säbelrasseln wie Raketen- oder gar Atomtests. Die Feiern in der Hauptstadt Pjöngjang standen vielmehr unter dem Motto Frieden, einer Stärkung der Wirtschaft und des Strebens nach einer Wiedervereinigung mit Südkorea. Zahlreiche Menschen schwenkten an der mit Ballons und Blumen buntgeschmückten Strecke Flaggen eines vereinten Koreas. "Alle Koreaner sollten ihre Kräfte bündeln, um die Vereinigung noch in unserer Generation zu erreichen", hieß es in einem Leitartikel der nordkoreanischen Parteizeitung. Zuvor hatte Kim dem „ewigen Präsidenten" Kim Il-sung, seinem Großvater, und Kim Jong Il, seinem Vater, in deren Mausoleum gedacht. Die USA und die Vereinten Nationen haben Sanktionen verhängt, um das abgeschottete und verarmte Land zur Aufgabe seines Raketen- und Atomprogramms zu bewegen. Für Mitte September ist das bisher dritte Treffen von Kim mit Südkoreas Präsident Moon Jae geplant. Ziel der Gespräche soll auch ein offizielles Ende des Korea-Krieges von 1950 bis 1953 und das Sondieren von Möglichkeiten für eine Wiedervereinigung sein.