Nachdem US-Präsident Donald Trump die Einladung seines nordkoreanischen Rivalen Kim Jong-Un zu einem persönlichen Treffen angenommen hat, führte eine Reise des Nordkoreanischen Außenministers am Donnerstag zu Spekulationen. Diese Bilder von Minister Ri Yong Ho sollen ihn bei seiner Abreise von Pyongyang nach Schweden zeigen, am internationalen Flughafen, bei einem Handschlag mit einer Vertreterin der schwedischen Botschaft in Nordkorea. Ein Sprecher des schwedischen Außenministeriums bestätigte, dass Ri Yong Ho nach Stockholm reiste , um seine Amtskollegin Margot Wallstrom zu treffen. Schweden, das kein Mitglied der NATO ist, war als möglicher Ort für ein persönliches Treffen zwischen Trump und Kim im Gespräch. Das das Land bereits seit 1970 eine diplomatische Vertretung in Pyongyan hat, könnte Schweden dabei helfen die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea zu verbessern.