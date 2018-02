Ein Jahrestag des nordkoreanischen Militärs war der Führung um Kim Jong-un am Donnerstag eine Militärparade in der Hauptstadt Pjöngjang wert. An ihm, seiner Frau Ri Sol-ju und Militärgrößen marschierten die verschiedenen Waffengattungen vorüber - die Bilder des nordkoreanischen Fernsehens zeigen auch den Vorbeizug ballistischer Waffen. Experten bestätigen, dass es sich dabei um Interkontinentalraketen handeln könnte. Die Parade sei in diesem Jahr etwas kleiner ausgefallen als in vorherigen Jahren. In seiner Rede sagte Machthaber Kim Jong-un, Nordkorea müsse sich mit Manövern auf einen modernen Krieg vorbereiten, weil die USA und ihre Verbündeten auf der koreanischen Halbinsel "Krach machten". Das Datum der Parade in Pjöngjang war geändert worden - in diesem Jahr fand es damit am Vorabend der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Südkorea statt. Dort traf am Freitag Kim Jong-uns Schwester mit einer Delegation hochrangiger Politiker ein. Kim Yo-jong ist die Direktorin des Ministeriums für Propaganda und gehört zur offiziellen Delegation Nordkoreas bei den Olympischen Winterspielen. Sie ist das erste Mitglied ihrer herrschenden Familie, das Südkorea besucht. Mit ihr reiste der nordkoreanische Präsidiumsvorsitzende der obersten Volksversammlung Kim Yong-nam. Er ist das protokollarische Staatsoberhaupt Nordkoreas. Nach der Ankunft trafen sie auf den südkoreanischen Wiedervereinigungsminister und andere Vertreter des südlichen Nachbarn.