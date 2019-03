Neuer Stress für Boeing. In den USA musste eine Maschine des Modells 737 MAX 8 von Southwest Airlines notlanden. Nach Angaben der Fluggesellschaft trat kurz nach dem Start am Dienstag ein Triebwerksproblem auf. An Bord befanden sich demnach keine Passagiere, da es sich um einen Überführungsflug gehandelt habe. Die Crew habe das Protokoll befolgt und sei sicher zum Flughafen in Orlando zurückgekehrt. Ein Zusammenhang mit dem Computersystem der 737 MAX, das nach Einschätzung von Experten kürzlich zwei tödliche Abstürze verursachte, habe nicht bestanden. Ein Boeing-Sprecher sagte, das Unternehmen wisse von dem Vorfall und unterstütze seinen Kunden. Der US-Flugzeugbauer, der seine Software inzwischen überarbeitet hat, braucht die Erlaubnis der US-Luftfahrtbehörde FAA, um Maschinen des Typs dort wieder fliegen zu lassen. Vertreter der Behörde sollen sich am Mittwoch in der Hauptstadt Washington, D.C., vor einem Kongress-Gremium erklären. Chinas Aufsichtsbehörde nimmt nach eigenen Angaben derzeit keine Anträge mehr für die Zertifizierung der Flugtauglichkeit der weltweit mit Flugverboten belegten Baureihe entgegen. Experten vermuten eine Fehlfunktion des Flugkontrollsystems als Ursache für die beiden Unglücke des noch neuen Boeing-Modells. Insgesamt starben fast 350 Menschen, als im März in Äthiopien und im Oktober in Indonesien eine 737 Max jeweils kurz nach dem Start abstürzten.