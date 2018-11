Lange Zeit blieb dieser Mann ruhig, allen Anfeindungen zum US-Justizsystem zum Trotz, vor allem von US-Präsident Donald Trump. Das 9. Bezirksberufungsgerichtes ist eine Schande. Am Mittwoch hat John Roberts sein Schweigen nun beendet. Der konservative Oberste Richter des Supreme Court kritisierte eine Äußerung des Präsidenten. Trump hatte einen Richter, der gegen ihn entschieden hatte, einen "Obama-Richter" genannt. Von Roberts gab es dafür eine Nachhilfestunde zum Thema Gewaltenteilung. Zitat: "Wir haben keine Obama-Richter oder Trump-Richter, Bush-Richter oder Clinton-Richter. Wir haben außergewöhnliche, engagierter Richter, die ihr Bestes geben, um denjenigen, die vor ihnen stehen, Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Eine unabhängige Justiz ist etwas, wofür wir alle dankbar sein sollten." Trump hatte gegen einen Richter gewettert, der ein präsidiales Dekret gekippt hatte, das es Migranten untersagte, entlang der mexikanischen Grenze Asyl zu beantragen, wenn sie keine offiziellen Übergänge nutzen. "Das war ein Obama-Richter. Aber ich sage Ihnen etwas: Das wird es so nicht mehr geben." Trump zeigte sich von der höchstrichterliche Kritik unbeeindruckt und twitterte: Sorry, Chief Justice John Roberts, aber Sie haben wirklich "Obama-Richter", und die haben eine völlig andere Sichtweise als die Menschen, die um die Sicherheit unseres Landes bemüht sind." John Roberts Kommentar dürfte das erste Mal gewesen sein, dass ein Oberster Richter, in diesem Fall ernannt von George W. Bush, das Wort gegen einen Präsidenten im Amt erhoben hat.