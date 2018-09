Bildung in Deutschland bleibt ein Fall von Licht und Schatten - zu diesem Schluss kommt die OECD in ihrem aktuellen Bildungsbericht. So gebe es zu den Erfolgen, die in der Studie erfasst seien, etwa bei der frühkindlichen Bildung oder den Bildungsabschlüssen, oft auch ein 'Ja, aber', erklärte Heino von Meyer, Leiter des Berliner OECD-Büros, bei der Präsentation des Berichtes am Dienstag in Berlin. So hätten mehr als 85 Prozent der jungen Erwachsenen Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung, sagte von Mayer. Aber: "Über 13 Prozent haben eben keinen solchen qualifizierten Abschluss und dies nicht nur ökonomisch ein vergeudetes Potenzial. Es ist auch gesellschaftlich ein Problem, das hohe Kosten, und zwar nicht nur für die Sozialkassen, verursachen wird." Von Mayer forderte, mehr zu investieren, um vor allem Kindern aus bildungsfernen Haushalten bessere Chancen zu geben . "Sparen an Bildung wird sich bitter rächen. Gerade heute wo, Deutschland vor großen Integrations- und Transformationsaufgaben steht, sind alle gefordert: Länder und Kommunen, aber auch der Bund, sicherzustellen, dass angemessen investiert wird in das wichtigste Vermögen dieses Landes, nämlich die gute Bildung seiner Bürger." Im internationalen Vergleich stehe Deutschland aber gut da, heißt es in der OECD-Studie. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sprach von einem zukunftsorientiertem System: "Der Nationale Bildungsbericht zeigt, dass die bildungsbezogene Integration von Migranten vorankommt. Aber natürlich gibt's da noch eine Menge zu tun. Doch die Fortschritte sind erkennbar und deutlich." Als problematisch wertete der amtierende Präsident der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter, den aktuellen Lehrermangel. "Die vorausschauende Politik muss darin bestehen, sowohl die Schülerprognosen herzunehmen, als auch daraus abgeleitet die Bedarfsprognosen und daraus eine vorausschauende Politik zu machen. Ich möchte nicht, dass wir in eine Situation erneut kommen, die wir jetzt haben." Vom Bund forderte der Linken-Politiker, sich auch inhaltlich in Bildungsfragen zu engagieren. Laut Grundgesetz ist Bildung Ländersache. Mit Blick auf den vereinbarten Digitalpakt zwischen Bund und Ländern soll dies aber gelockert werden. Dazu ist allerdings eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig.