HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Frank Bsirske, Verdi-Bundesvorsitzender: "Nun, wir sind nach mehreren Verhandlungstagen sehr weit auseinander, wir haben drei Felder, Feld Nummer eins: Entgeltordnung. Da wollen die Arbeitgeber alles, was an Mehrkosten durch Verbesserung ausgelöst wird, von den Beschäftigten gegenfinanziert bekommen, und zwar zu 100 Prozent. Das habe ich noch nie erlebt, das war nie sozusagen Usos in der Metallindustrie oder auch im Bereich des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen und das ist nach wie vor hoch kontrovers. Lohnrunde, da haben sich die Arbeitgeber angehört, was wir fordern und haben das pauschal abgelehnt als nicht finanzierbar, was in einem heftigen Kontrast steht zu der Haushaltsentwicklung in den Ländern seit einigen Jahren. Keinerlei Annäherung seither. Und bei den Krankenpflegekräften, wo der Bundesgesetzgeber jetzt vorgegeben hat, das die Kassen Verbesserungen im Tarif zu 100 Prozent refinanzieren müssen, trotzdem absolute Zurückhaltung auf der Arbeitgeberseite, das heißt, auf allen zentralen Feldern dieser Verhandlungen sind wir weit auseinander, das ist die Ausgangslage für die dritte Verhandlungsrunde und ich bin sehr gespannt, wie sich die Dinge entwickeln, denn wenn das so weitergeht wie bisher, dann ist nichts auszuschließen."