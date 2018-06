Im Beisein vieler Diplomaten und seines Außenministers Sergej Lawrow hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag Österreich besucht. Der Besuch in Wien ist seine erste Auslandsreise seit seiner Wiederwahl im März Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach sich dabei für eine Annäherung zwischen der EU und Russland aus, und formulierte seine Erwartungen an die Rolle Russlands in der Welt. Putin sagte, die Zusammenarbeit von Russland und Österreich sei ein wichtiger Bestandteil für die sichere Energieversorgung in ganz Europa. Der Wiener Ölkonzern OMV und der russische Energieriese Gazprom hatten ebenfalls am Dienstag einen Vertrag über Gaslieferungen bis 2040 geschlossen. Zuvor hatte Putin erneut eine Aufhebung der Strafmaßnahmen gegen sein Land gefordert und gesagt, die Sanktionen seien "einseitig und für alle schädlich".