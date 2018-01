Der Countdown läuft. Noch rund einen Monat bis zur Eröffnung der Berlinale. Und entsprechend ist Festivaldirektor Dieter Kosslick in diesen Tagen mit den letzten Vorbereitungen der 68. Berliner Filmfestspiele beschäftigt. Einer seiner zahlreichen Termine macht besonders deutlich, dass es bald losgeht: Der Besuch am Montag in der Gießerei, in der die Bären für die Preisverleihung hergestellt werden. "Es ist emotional, weil erstens Mal hat man sie ja schon immer so scheinend auf der Bühne und zweitens, was man hier sehen kann ist, dass es nicht nur große Kunst ist, sondern dass es auch großes Handwerk ist, so einen Bären zu gießen. Die Gießerei Noack ist ja fast hundert Jahre alt und die haben große Künstler hier schon produziert." Und die Berliner Bären werden seit 1951 in der Berliner Bildgießerei hergestellt, in unverändertem Design. Beim einem frühen Entwurf hatte es damals noch Änderungwünsche an der Haltung gegeben. Gut zwei Kilogramm wiegt ein Berlinale-Bär. Und um ihn herzustellen, braucht man nach Angaben von Hermann Noack Jr. 40 bis 50 Arbeitsstunden. In der eigenen Werkstatt werden die Bären aus Bronze gegossen. Ein Partnerunternehmen galvanisiert dann die Trophäen mit Gold oder Silber. Ganz zum Schluss werden dann die Namen der glücklichen Gewinner oder Gewinnerinnen eingraviert. Hermann Noack beschreibt auch seine Anspannung während der Berlinale: "Es ist jedes Jahr ein ziemlich großes Stressprogramm, weil wir am gleichen Tag der Verleihung die die Gewinner erst einschlagen und auch noch galvanisieren, die Sockel, also, das machen wir nicht wir, aber unsere Firma Partnerfirma. Und dass die Preise dann rechtzeitig zur Verleihung da sind, ist ein großer Stress, kann man schon sagen. Aber hat bis jetzt immer so geklappt." Man darf also gespannt sein, welche Namen wohl am Ende diese Bären bekommen werden. Die 68. Berlinale findet vom 15. bis zum 25. Februar statt. Und die begehrten Bären werden am 24. Februar verliehen.