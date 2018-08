In gut drei Wochen heißt es in München wieder: Hoch die Humpen. Am 22.09. beginnt das Oktoberfest. Am Donnerstag wurde im Armbrustschützenzelt schon einmal der neue Oktoberfest-Maßkrug vorgestellt. Auf dem Krug ist das offizielle Plakatmotiv des diesjährigen Fests zu sehen. Entworfen wurde das Leitmotiv im Rahmen eines jährlichen Oktoberfest-Plakatwettbewerb von Dirk Lippmann aus Osnabrück. Peter Inselkammer, der Sprecher der Wiesnwirte schwärmte bei der Vorstellung des Kruges, das der neue Wiesn-Krug alles verkörpere, was das Oktoberfest ausmache: "Der Krug ist ein luftig-leichter, beschwingter Wiesn-Krug. Es ist alles drauf, was so einen Wiesn-Besucher ausmacht. Das sind die Weißwürste, es ist Musik dabei, ein Lebkuchen-Herzel und hier drüben noch die Brezn und natürlich die Maß Bier, die überschäumt, für die überschäumende Freude, ein weiß-blauer Himmel und das Riesenrad unten. Das ist alles, was zur Wiesn super dazupasst." In diesem Jahr müssen die Wiesn-Besucher für eine Mass Bier tiefer in die Tasche greifen als letztes Jahr. Feststeht im Moment, dass der Bierpreis in den meisten Zelten über elf Euro liegen wird. Für Inselkammer kein Grund zur Sorge: "Die Nachfrage ist immer wieder da. Die meisten Leute, die auf die Wiesn gehen, die schauen ja gar nicht so auf den Bierpreis, ob das jetzt 11,50 Euro oder 11,30 Euro sind, sondern die wollen einfach eine gute Zeit haben und sagen dann insgesamt, na ja, jetzt haben wir ein bisschen was ausgegeben. wir haben aber dafür eine wirklich super Leistung bekommen. Und ich denke, nach wie vor ist das Preis-Leistungs-Verhältnis auf der Wiesn hervorragend. Und damit können wir punkten. Und es zeigt ja, es kommen auch wieder mehr Leute, und die Leute geben gern ihr Geld aus auf der Wiesn und lassen es sich gern gutgehen." In diesem Jahr könnte es im Wiesn-Zelt auch wieder kuschliger werden: Der Sprecher der Wiesnwirte rechnet damit, dass in diesem Jahr weit mehr als 6 Millionen Besucher kommen werden. Wer aber am Mittag oder frühen Nachmittag komme, habe trotzdem gute Chancen, einen Platz im Zelt zu finden, so Inselkammer. So viele Besucher auf einen Haufen, da birgt natürlich auch Sicherheitsrisiken. Doch auf die Eventualitäten sei man schon bereitet, sagt der zweite Bürgermeister und Wiesn-Chef Josef Schmid: "Wir haben das Sicherheitskonzept im Wesentlichen vom letzten Jahr übernommen. Wir hatten ja letztes Jahr schon alle wesentlichen Neuerungen drin, also Lautsprecher-Anlage für etwaige Menschenstrom-Steuerungen, um Paniken zu verhindern. Wir haben wieder den Ordner-Dienst da. Deswegen ist auch die Wiesn umzäunt, auch die 350 Metern, die bis vor kurzem noch offen waren. Also, es ist das gleiche Sicherheitskonzept, und es wird genauso locker zugehen auch wie letztes Jahr." Das Oktoberfest gilt als das größte Volksfest der Welt, und rund drei Wochen vor dem Start laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit der zünftigen Mega-Party, die seit 1810 auf der Theresienwiese gefeiert wird, wird an die Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Kronprinzessin Therese erinnert.