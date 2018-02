Das Schweizer olympische Freeski Team hat auf ihrem Instagram Account mehrere unterhaltsame Eindrücke aus Pyeonchang veröffentlicht. Man kann anderem Fabian Bösch dabei beobachten, wie er auf eine recht eigenwillige Art eine Rolltreppe nutzt. Er selbst kommentierte die Aktion mit den den Worten: "Nach 20 Jahren habe ich noch immer nicht kapiert, wie das Ding funktioniert. Mache ich das richtig?" Auch das Video von der Imitation der Bobfahrer durch die Skifahrer wurde bereits zum Internethit. Das Olympische Komitee könnte also nach so viel Zuspruch vielleicht mal darüber nachdenken, die Winterolympiade um ein paar neue Sportarten so wie diese zu erweitern.