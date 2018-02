Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang zeigte sich der Leiter der deutschen Delegation Dirk Schimmelpfennig optimistisch. "Wir kommen mit einer sehr leistungsstarken Mannschaft, die in der Lage ist, das Ergebnis von Sotschi zu erreichen und zu verbessern. Von daher hat sich an dieser Stelle nichts verändert. Im Moment gibt's auch keinen Grund. Wir haben keine Ausfälle im Moment durch Verletzungen oder Erkrankungen. Von daher ist die Mannschaft gut aufgestellt und wir gehen eben genau mit der Zielstellung und mit dem Optimismus in diese Olympischen Winterspiele." Auch die deutschen Bobsportler zeigten sich zuversichtlich. Thorsten Margis und Francesco Friedrich. "Und die Bahn steht wirklich hervorragend. Der obere Teil war heute noch nicht so gut gelungen bei uns, aber unten läuft es schon ziemlich gut, die Bahn steht ziemlich rund. Das ist sehr schnell, natürlich auch dem super Wetter geschuldet. Also es passt schon einiges hier und wir arbeiten uns die Bahn jetzt von Lauf zu Lauf und ich denke, es wird jetzt jeden Lauf besser und die Rennen können dann irgendwann so langsam kommen." "Ja es ist schon ziemlich kalt. Oben an der Bahn haben wir so eine Einlaufstrecke da haben sie, Gott sei Dank, jetzt noch die eine Seite zugemacht, so dass das da oben nicht zieht. Ich meine, wir sind ja Wintersportler, da kann es auch mal ruhig kalt sein. Also das passt schon." Die Winterspiele finden vom 9. bis zum 25. Februar statt. Insgesamt nehmen mehr als 150 Athleten in 15 Sportarten teil. Deutschland belegte bei den Spielen 2014 in Sotschi den 6. Platz.