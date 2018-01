Ein weißer Bus nähert sich einer der bestgesicherten Grenzen der Welt. In dem Bus sitzen die Spielerinnen der nordkoreanischen Eishockeymannschaft, begleitet werden sie den Offiziellen des nordkoreanischen Sportministeriums. Vor den olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyöngchang herrscht so etwas wie politisches Tauwetter auf der koreanischen Halbinsel. Die Spielerinnen sollen zusammen mit ihren Kolleginnen aus Südkorea in einem vereinten Team bei den olympischen Winterspielen starten. Nach Jahren der verbalen Aufrüstung und Provokation keimt so etwas wie Hoffnung auf, die Spiele sorgen dafür, dass plötzlich ganz andere Töne angeschlagen werden. So rief die Führung Nordkoreas in einer Botschaft am Donnerstag "alle Koreaner" zu einem "Durchbruch" zur Wiedervereinigung mit Seoul auf, wie Staatsmedien am Donnerstag berichteten. Dabei solle auf Hilfe durch andere Länder verzichtet werden. Pjöngjang wolle sämtliche Widerstände gegen eine Vereinigung "zerschmettern". Das Statement kommt überraschend, drohte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un noch vor wenigen Wochen mit seinem Atomwaffenknopf auf seinem Schreibtisch. Doch trotz der sportlichen Annährung bleibt das Gefüge auf der koreanischen Halbinsel zerbrechlich. Denn ob es nur beim Austausch von Blumensträußen und warmen Worten bleibt, oder ob sich die Beziehungen beider Länder auch nach den olympischen Spielen langfristig verbessern werden, weiß heute noch niemand.