Unter Führung der französischen Muttergesellschaft PSA Peugeot Citroen darf Opel neue Märkte erobern. Bis 2022 werde der Autobauer auf mehr als 20 weiteren Exportmärkten tätig sein, kündigte der neue Opel-Chef Michael Lohscheller am Donnerstag in Rüsselsheim an, wo er den mit Spannung erwarteten Zukunftsplan präsentierte. "Opel wird eine globale Marke. Wir werden unser Absatzvolumen in den Überseemärkten in den kommenden drei Jahren verdoppeln. bis 2022 werden wir 20 neue Märkte erschließen. Wir untersuchen die mittelfristige Absatzchancen in den globalen großen strategischen Märkten wie Brasilien und China." In Sachen Stellenabbau hielt sich Lohscheller bedeckt: "Wir werden Opel/Vauxhall wieder wettbewerbsfähig aufstellen. Dabei planen wir keine betriebsbedingten Kündigungen. Wir planen alle unsere Werke zu behalten und werden diese Werke modernisieren. Wir werden jedes Werk wettbewerbsfähig machen. Jedes Werk hat einen genauen Fahrplan dieses Niveau der Wettbewerbsfähigkeit wieder zu erreichen." Mit Einsparungen nach dem Vorbild von Peugeot Citroen will Opel nun profitabel werden. So sollen etwa so viele Fahrzeuge wie möglich auf gemeinsamen Plattformen mit Peugeot produziert werden. Weitgehende Zufriedenheit und Zustimmung zu den Plänen beim Betriebsrat. Dessen Vorsitzender Wolfgang Schäfer-Klug betonte jedoch: "Ich möchte noch an einem Punkt auch nicht verhehlen, dass es natürlich auch eine Situation des Unternehmens gibt, die ernst ist, die überhaupt nicht so ist, dass wir sagen, wir stehen heute da, wo wir eigentlich stehen müssten. Aber es wird sich jetzt entscheiden, inwieweit sich der neue Eigentümer PSA von General Motors unterscheidet, ob sie auch im Rahmen dieser weiteren Schritte dieses Plans erste Schritte nur auf dem Rücken der Belegschaft ausführen wollen oder ob sie eben auch anders vorgehen, als wir das bei GM gewöhnt sind." Bis 2020 seien neun neue Modelle geplant: Dazu zählen der Opel Combo und der neue Corsa. Der Kleinwagen soll auch als reines Elektroauto gebaut werden. Zudem will der Autobauer höhere Preise durchsetzen.